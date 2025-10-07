Ue: Ronzulli, 'con Salis Parlamento europeo ha trasformato immunità in impunità'

07 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - “Il Parlamento europeo ha trasformato l'immunità in impunità. Il voto che salva Ilaria Salis dal processo è uno schiaffo alla giustizia e al buon senso. L'Europa ha perso un'occasione per difendere la coerenza e la credibilità delle sue istituzioni, accettando il fatto che chiunque possa essere candidato solo per sfuggire alla legge e non essere processato per fatti violenti commessi quando non era parlamentare. Ancora una volta, la sinistra dimostra che le garanzie valgono solo quando fa comodo, piegando i principi di legalità a convenienza politica. Oggi non è stata salvata la democrazia, ma solo una compagna di partito”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.