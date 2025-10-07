Ue: Picierno (Pd), 'voto di oggi su Salis tutela Stato di diritto'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Bene il voto favorevole del Parlamento europeo che ha deciso di mantenere l'immunità parlamentare a Ilaria Salis, respingendo con fermezza le richieste di Orbán e del suo esecutivo. L'Ungheria resta formalmente nell'Unione, ma viola in modo sistematico lo Stato di diritto, calpestando l'indipendenza della magistratura, la libertà di stampa e la tutela dei diritti fondamentali. È una deriva che non possiamo più ignorare. Questa deve essere una battaglia trasversale che unisce tutte le forze liberali, riformiste ed europeiste". Così in una nota la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

"Nel dicembre 2023 presentai un'interrogazione alla Commissione europea per chiedere se fosse a conoscenza del caso e se intendesse intervenire contro questa palese violazione dei diritti umani. Tutti ricordiamo quella scena orrenda di Ilaria, incatenata mani e piedi in un'aula di tribunale di Budapest. Per di più le condizioni delle carceri ungheresi sono state più volte condannate dalla Cedu e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Il voto di oggi è un primo passo: l'Europa non può tollerare zone franche dove lo Stato di diritto viene sospeso", conclude.