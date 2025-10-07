Ue: Avs, 'bella giornata per chi crede in stato di diritto, Salis mai voluto fuggire da processo'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Una bella giornata per chi crede nello Stato di Diritto. Ad Ilaria il nostro più grande abbraccio. Grazie a tutti i parlamentari europei che con il loro voto hanno confermato che il regime di Orbán con le sue prevaricazioni non è degno delle democrazie europee". Così Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

"Ilaria non ha mai voluto fuggire dal processo, lo ha detto chiaramente, ma un processo deve garantire i diritti della difesa e in Ungheria questo sarebbe stato impossibile. Ora Salvini e i suoi amici fascisti di tutta Europa che, schiumando rabbia e livore, in queste ore stanno montando un'altra delle loro intollerabili campagne di odio si diano una calmata: l'Europa è lo spazio dei diritti, delle libertà, della democrazia", concludono.