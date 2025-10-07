Ucraina: Lettonia estende restrizioni spazio aereo vicino confini con Russia e Bielorussia

07 ottobre 2025 a

a

a

Riga, 7 ott. (Adnkronos) - La Lettonia ha esteso le restrizioni dello spazio aereo notturno lungo i confini con Russia e Bielorussia. Lo ha riferito il ministero della Difesa del Paese. Riga aveva chiuso completamente il proprio spazio aereo lungo i confini con Russia e Bielorussia tra l'11 e il 18 settembre, a seguito di una serie di incidenti che riguardavano la sicurezza regionale. Dal 18 settembre, le restrizioni sono in vigore durante le ore notturne e rimarranno in vigore, tra le 20 e le 7. Il ministero non ha specificato quando la misura verrà revocata, affermando che rimarrà in vigore "fino a quando non saranno prese ulteriori decisioni".

Il ministero della Difesa lettone ha affermato che la decisione è stata presa "alla luce delle recenti violazioni dello spazio aereo in altri paesi della Nato ". Il ministro della Difesa lettone Andris Spruds ha aggiunto che le restrizioni sono legate alla pianificazione della missione Eastern Sentry della Nato e al coordinamento con gli altri Stati baltici. Secondo il ministero, non esiste una minaccia militare diretta per la Lettonia, ma le sue forze armate restano in stato di massima allerta in vista delle esercitazioni militari congiunte della Nato iniziate all'inizio di settembre e che dovrebbero concludersi l'8 ottobre.