Toscana: Donzelli, 'a Livorno violenza di sinistra figlia di cattivi maestri d'odio'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "A Livorno un gruppo di facinorosi usa la violenza per impedire un'iniziativa politica della Lega. Solidarietà e vicinanza a Matteo Salvini, ai ministri Giorgetti, Locatelli, Valditara e ai cittadini intervenuti e presi addirittura a calci e sputi dai soliti 'democratici'. Ecco chi sono i veri diffusori d'odio: da che pulpito la sinistra avrà ancora il coraggio di negare un pericoloso clima d'odio contro la destra? Arriveranno spero le condanne politiche di rito, ma la sinistra in Parlamento e nei mezzi di comunicazione non è immune da responsabilità. L'aggressione di oggi è figlia delle parole dei cattivi maestri sempre pronti a fomentare odio e a denigrare l'avversario". Così in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.