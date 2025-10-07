Rai: Lega, 'contro Vespa gesto vigliacco'
Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Sull'ignobile scritta apparsa nell'ascensore degli studi di via Teulada contro Bruno Vespa c'è poco da dire. Insultare uno dei più grandi giornalisti d'Italia, che da anni garantisce l'informazione agli italiani in maniera eccellente ed equilibrata, è un gesto vigliacco che condanniamo con forza". Così i parlamentari della Lega in Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli.