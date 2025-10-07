Mo: Vignali (FI), 'Lepore proponga cittadinanza onoraria Bologna a Segre'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Il sindaco Lepore e il presidente De Pascale si attivino concretamente per impedire che a Bologna si debba assistere a nuove violenze di cortei non autorizzati che sventolano la bandiera di Hamas. Purtroppo, da entrambi arrivano segnali contraddittori e inquietanti". Così il presidente del gruppo Forza Italia nell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Pietro Vignali.

"Il no alle violenze Pro Pal contrasta clamorosamente con il conferimento della cittadinanza onoraria di Bologna a Francesca Albanese, che ha bacchettato il sindaco di Reggio Emilia quando ha osato evocare i 48 ostaggi israeliani a Gaza e si è allontanata da uno studio tv appena è stata nominata la senatrice Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, definendola poi 'non lucida' per esprimersi sulla situazione a Gaza. Il governatore De Pascale ha nulla da dire a questo proposito? Dal sindaco Lepore ci aspettiamo che si esprima con chiarezza sui comportamenti della Albanese e che proponga la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre", conclude.