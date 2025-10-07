Mo: S. Craxi (FI), '7 ottobre atto di guerra vile e abominevole'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Il 7 ottobre di due anni fa, un atto di guerra, vile, abominevole, perpetrato contro civili israeliani inermi, ha segnato una delle pagine più buie della storia recente. Quell'azione è avvenuta in maniera non casuale, fu ispirata dalla volontà di impedire qualsivoglia processo di stabilizzazione del Medio Oriente, lasciandolo per sempre avvolto nelle fiamme dell'odio, nella spirale della violenza. Gli effetti nefasti di quella drammatica giornata si trascinano oggi sul piano umanitario, legandosi alla sorte degli ostaggi israeliani tuttora nelle mani di Hamas, alle migliaia di vittime civili e alla disperazione della gente di Gaza". Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.

"Non mi sfuggono le sofferenze del popolo israeliano, accerchiato su tutti i fronti, costretto a vivere da decenni sotto la minaccia continua di missili che tolgono il fiato e gravano come macigni su ogni ipotesi di futuro. E non mi sfugge la tragedia del popolo palestinese, di certo un'altra vittima di quel 7 ottobre e dei crimini di Hamas, un movimento terrorista che si fa scudo di donne e bambini in spregio ad ogni principio di umanità. Oggi la comunità internazionale non può permettersi un altro fallimento, ha il dovere di sfruttare gli spiragli concreti che si aprono per la fine delle ostilità e, in prospettiva, per la definizione di un tragitto che abbia come sbocco la costituzione dello Stato palestinese e la prospettiva della pace", conclude.