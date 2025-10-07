Mo: Ricciardi (M5s), 'noi condanniamo sempre, voi con carnefice Gaza fate affari'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Quando diciamo di stare dalla parte dell'umanità non ci stiamo a seconda della nazionalità della vittima o del carnefice", "chiunque sta dalla parte dell'umanità quel 7 ottobre ha pianto vedendo quelle immagini, ha sofferto per quelle immagini e oggi è qui a solidarizzare con le vittime. Però non si può stare dalla parte dell'umanità a giorni alterni, non si può pensare che la storia parta dal 7 ottobre". Così Riccardo Ricciardi del M5s in aula, durante il giro di interventi in ricordo del 7 ottobre.

"Non si può accettare che venga preso uno striscione indecente su una manifestazione da 2 milioni di persone e parlare di antisemitismo. Quelle persone in piazza sabato e domenica le ho trovate in tutte le celebrazioni a ricordare le vittime nazifasciste, non tutti dalla parte della maggioranza possono dire di esserci sempre stati a ricordare quei momenti e quelle vittime. Oggi Israele è veramente più sicura? Oggi l'antisemitismo è meno forte si o no? Queste cose dobbiamo chiedercele". "Essere una democrazia sarebbe stato" per Israele anche "rispondere da democrazia a un attacco come il 7 ottobre. Una democrazia non risponde con un genocidio a un efferato attacco. Oggi a gaza sono morte 59 persone, noi il carnefice lo condanniamo sempre, voi con il carnefice di gaza fate affari e domani entrerete anche nel comitato di affari che continuerà a seminare odio in quella terra", conclude.