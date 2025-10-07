Mo: Procaccini, 'ricordiamo vittime 7 ottobre, sradicare terrorismo e antisemitismo'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Due anni fa Israele è stata nuovamente attaccata, questa volta da Hamas. Le vittime erano giovani e vecchi, alcuni di loro stavano ballando mentre gli sparavano. E' stato un giorno di inimmaginabile violenza. Oggi ricordiamo le vittime e ci impegniamo a ripristinare la pace e la sicurezza nella regione. Ci impegniamo a sradicare il terrorismo e l'antisemitismo, accogliendo con favore l'iniziativa degli Stati Uniti per raggiungere un accordo di pace". Così l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, nel corso di un incontro con la stampa a Strasburgo.

"Queste azioni terroristiche, come anche l'attacco terroristico della scorsa settimana a Manchester, colpiscono al cuore la nostra identità di europei. Siamo tolleranti e accoglienti ma i nostri valori non sono in discussione. Il gruppo Ecr sarà al centro degli sforzi per proteggere le nostre comunità ebraiche in tutta Europa dall'antisemitismo e dalle sue conseguenze", conclude.