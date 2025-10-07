Mo: Paita (Iv), 'fare tesoro parole Mattarella su 7 ottobre'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Nell'era della pericolosa polarizzazione, il presidente Mattarella ci ricorda il valore dell'equilibrio e della verità storica: ‘Il 7 ottobre 2023 rimane e rimarrà una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando grave danno alla causa della pace e della reciproca sicurezza in Palestina'. Grazie, ne faremo tesoro". Lo scrive sui social la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.