Mo: Onori (Az), 'ricordare 7 ottobre per costruire pace giusta e duratura'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "A due anni dall'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, ricordiamo con profonda commozione le vittime innocenti di quella giornata di orrore. È stato un colpo inferto non solo a Israele, ma ai valori universali di libertà e dignità umana. Il terrorismo, in ogni sua forma, va contrastato con fermezza e unità. Commemorare oggi significa rinnovare l'impegno contro ogni odio e antisemitismo, e lavorare per una pace giusta e duratura in Medio Oriente. Che il ricordo del 7 ottobre ci guidi nel perseguire una pace fondata sulla sicurezza dei popoli che vi abitano, sul rispetto reciproco, sulla giustizia e sulla dignità di ogni essere umano". Così la deputata di Azione Federica Onori, segretaria della commissione Esteri, intervenendo in Aula durante la commemorazione del 7 ottobre.