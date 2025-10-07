Cerca
Mo: migliaia di persone partecipano a commemorazione 7 ottobre in Israele

Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos) - Migliaia di israeliani si sono radunate in tutto Israele per assistere alle proiezioni della cerimonia per il 7 ottobre organizzata da Kumu, un movimento fondato dalle famiglie, colpite dall'attacco di Hamas, per sollecitare un cambiamento nella leadership di Israele. Moltissimi coloro che hanno assistito alla proiezione principale in Hostage Square a Tel Aviv.

Famiglie, coppie, gruppi di adolescenti dei movimenti giovanili israeliani: tutti sono arrivati ​​in massa in Piazza degli Ostaggi per commemorare il secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre. Molti indossano le magliette con la scritta "Riportate a casa tutti gli ostaggi ora", o con il nome di un prigioniero rapito o di un kibbutz devastato il 7 ottobre.

