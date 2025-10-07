Mo: Mattarella, '7 ottobre pagina turpe, ferita che ha colpito ogni popolo'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando grave danno alla causa della pace e della reciproca sicurezza in Palestina. Una ferita che ha colpito ogni popolo". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"L'orrore e la condanna, pubblicamente e ripetutamente espressa, per la violenza crudele e inaccettabile delle armi di Israele -che fa pagare alla popolazione di Gaza un intollerabile prezzo di morte, fame e disperazione, cui è indispensabile porre fine, con la necessità che Israele applichi con pienezza le norme del diritto internazionale umanitario- non attenua orrore e condanna -aggiunge il Capo dello Stato- per la raccapricciante ed efferata violenza consumata quel giorno da Hamas".