Mo: Magi, 'pagina nera umanità, bisogna scriverne fine'

Roma, 7 ott (Adnkronos) - "Il 7 ottobre del 2023 è stata scritta una delle pagine più nere dell'umanità. L'attacco di Hamas ha provocato centinaia di vittime israeliane mentre ci sono ancora persone tenute in ostaggio che vanno liberate subito". Lo dice Riccardo Magi.

"La risposta smisurata e ingiustificabile di Israele, che continua ancora oggi il massacro di decine di migliaia di civili palestinesi, ha risvegliato un odio antisemita che speravamo aver dimenticato. Oggi c'è uno spiraglio di pace che va perseguito, con il rilascio degli ostaggi e la fine dei bombardamenti sulla Striscia, perché di questa pagina buia va scritta la parola fine quanto prima", conclude Magi.