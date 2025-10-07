Mo: Lorenzin (Pd), '7 ottobre orrendo massacro, ma superare logica vendetta e costruire pace'

07 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "La data del 7 ottobre rimarrà impressa nella storia, come quella di un attacco crudele e disumano perpetrato contro giovani che stavano festeggiando, donne e bambini innocenti. Morti 1200, massacrati, e centinaia di ostaggi portati verso l'orrore da Hamas. Tutta la vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, e tutto il mondo rinnovi l'appello per la liberazione immediata di tutti gli ostaggi". Così Beatrice Lorenzin, vice presidente dei senatori Pd.

"Allo stesso tempo - prosegue - non possiamo restare indifferenti di fronte alle conseguenze disumane della guerra a Gaza. Non si può accettare la logica delle vittime civili come effetto collaterale della guerra, né i 70.000 morti, di cui 20.000 bambini, né l'utilizzo della fame come arma di guerra. Bisogna ritrovare l'umanità, riconoscersi a vicenda. Ed è compito anche nostro, come Italia ed Europa, spingere con tutti i mezzi a disposizione affinché si trovi la strada della pace e venga immediatamente ripristinato il diritto umanitario. Dare da mangiare e cure alle persone è una priorità".

"È urgente superare la logica dell'odio e della vendetta, insistere con la diplomazia e sostenere con determinazione l'obiettivo di due popoli e due Stati, nel rispetto della dignità e dei diritti di tutti", conclude.