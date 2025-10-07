Mo: Leoni (Fi), 'solidarietà a Bernini, chi la contesta si vergogni'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Oggi all'Università di Siena il ministro Bernini, impegnata in una iniziativa di grande valore per l'accoglienza di alcuni studenti palestinesi, è stata oggetto di vergognosi insulti da parte dei collettivi pro-Pal. Al ministro va la più sincera solidarietà mia personale e di tutta Forza Italia Giovani. Chi oggi l'ha contestata dovrebbe vergognarsi: mentre loro insultano, il ministro Bernini è al lavoro per garantire a tanti giovani palestinesi la possibilità di studiare e formarsi nel nostro Paese. È l'ennesima dimostrazione della differenza tra chi sceglie il dialogo e la concretezza e chi conosce solo il linguaggio dell'odio e della protesta sterile". Così in una nota Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani.