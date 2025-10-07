Mo: Fontana, 'rinnoviamo cordoglio per vittime 7 Ottobre, vicinanza a famiglie ostaggi'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "A due anni dall'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, rinnoviamo il cordoglio per le vittime innocenti e la vicinanza alle famiglie degli ostaggi. Rimane la più ferma condanna del terrorismo. Resta vivo, soprattutto in questa fase decisiva, l'auspicio che la pace possa trionfare sull'odio e che prevalga il dialogo per una soluzione duratura, per costruire un futuro di convivenza e sicurezza per tutti". Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana.