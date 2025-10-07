Mo: Boschi, '7 ottobre ferita aperta, pace passa per piano Blair'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Il 7 ottobre è il giorno in cui il terrorismo di Hamas ha mostrato al mondo la sua ferocia, massacrando 1.200 persone, israeliani e non solo, torturando, violentando, compiendo femminicidi di massa, uccidendo bambini. Due piccoli, Kfir e Ariel, insieme non arrivavano a cinque anni: strangolati a mani nude con la loro mamma Shiri Bibas. Immagini che restano una ferita aperta". Lo scrive sui social, la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi.

"Ma quel 7 ottobre non ha fermato solo vite innocenti - prosegue - ha anche interrotto un percorso politico che stava avvicinando Israele e Arabia Saudita per ampliare gli Accordi di Abramo e aprire a una convivenza pacifica. Da allora troppe vittime, troppi bambini uccisi anche a Gaza in una spirale di dolore senza fine. Per questo oggi dobbiamo fare di tutto per arrivare ad una tregua immediata, a partire dalla liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas".

"Sostenere il piano di Tony Blair, fatto proprio dagli Stati Uniti di Trump, da tanti Paesi europei e arabi moderati, è l'unica strada. Perché i bambini israeliani devono poter nascere, vivere e giocare liberi, senza paura. E perché i bambini di Gaza devono poter nascere, vivere e giocare liberi, senza paura. Uniti dallo stesso diritto", conclude.