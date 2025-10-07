Mo: Bignami, 'Italia mai dimenticato 7 ottobre, pacificazione miglior modo onorare vittime'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Sono trascorsi due anni dal 7 ottobre 2023, da quella barbarie nella quale per mano del terrorismo e dell'estremismo di Hamas morirono migliaia di israeliani e centinaia furono catturati, alcuni dei quali ancora oggi in ostaggio. Donne ed uomini, bambini ed anziani, tutti vittime dell'odio. L'Italia non ha mai dimenticato quella data, e in questi due anni in ogni occasione ha fatto sentire la propria vicinanza e solidarietà. Da allora si è scatenata una spirale di violenza che ha assunto dimensioni dinanzi alle quali non è possibile tacere, sia in quei territori feriti che nel resto del mondo a scapito di civili incolpevoli". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami.

"Nelle ultime settimane si è aperto uno spiraglio di pace, grazie al piano del presidente Trump che sta trovando un'ampia convergenza a livello internazionale, a partire dal nostro Governo che si è impegnato affinché questa occasione non vada sprecata. In questo secondo tragico anniversario ritrovare la strada della pacificazione costituisce il miglior modo per onorare quelle migliaia di vite perdute, e per condannare definitivamente il terrorismo di Hamas. Per questo tutti dobbiamo sentire l'obbligo di sostenere questo sforzo di pace e di non dividerci in fazioni, che farebbero soltanto il gioco di chi ha sempre soffiato sul fuoco dell'odio e della guerra", conclude.