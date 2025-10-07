Mo: Bergamini, 'ricordiamo vittime 7 ottobre e guardiamo con speranza a trattative in corso'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Due anni fa, l'attacco terroristico di Hamas inflisse una ferita profonda a Israele e al mondo intero. Oggi ricordiamo le vittime, attendiamo la liberazione degli ostaggi e soffriamo per la devastazione di Gaza, dove la reazione israeliana ha oltrepassato ogni limite di legittimità. Quei fatti hanno mutato il volto del Medio Oriente e dell'Occidente, quest'ultimo segnato da una crescente e inaccettabile pulsione antisemita e anti-israeliana espressa nelle piazze così come in parte del mondo culturale e politico. Guardiamo con speranza alle trattative in corso in Egitto per il piano Trump, ma restiamo impegnati a contrastare con forza la cultura dell'odio. Il 7 ottobre 2023 ci riguarda, e continuerà a riguardarci". Così Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.