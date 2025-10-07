Mo: Alfieri (Pd), 'vicini a famiglie vittime e ostaggi, via per pace è due popoli due Stati'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Oggi ricordiamo le vittime del 7 ottobre. Quanto avvenuto quel giorno ha inciso profondamente nella società e nel popolo di Israele. È stato il loro 11 settembre. Siamo stati tutti messi di fronte ad una furia cieca che ha voluto colpire l'idea che due popoli possano coesistere pacificamente. Ci stringiamo alle famiglie delle vittime e degli ostaggi che sono ancora prigionieri di Hamas. Noi condanniamo quell'azione terroristica senza se e senza ma. Come ha ricordato anche il presidente Mattarella, gli atti criminali dell'esercito israeliano compiuti a Gaza non possono far dimenticare quello che è successo quel giorno". Così il senatore Alessandro Alfieri, intervenuto a nome del Pd nell'aula del Senato per ricordare il 7 ottobre.

"Ribadiamo con forza che diciamo no a qualsiasi atto o atteggiamento di antisemitismo su cui dobbiamo vigilare, e condanniamo allo stesso tempo le assurde e gravi affermazioni dei ministri estremisti israeliani che finiscono per alimentarlo. Quello del 7 ottobre è stato un atto terroristico e non un atto di resistenza: chi lo afferma nei cortei o nei talk show non aiuta la causa palestinese e la soluzione dei ‘due popoli, due stati' che deve essere la nostra via maestra verso la pace", conclude.