Centrosinistra: Calenda, 'programma campo largo fatto di slogan non può vincere'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "La verità è che oggi il campo largo ha un programma che non può vincere in Italia perché è fatto di slogan, suggestioni, non ha mai una soluzione concreta". Un programma che "non affronta il tema dell'energia o dell'industria, che parla solo e sempre di bonus e sussidi, che spesso fa campagne contro il governo che sono infantili, non sui fatti, mentre questo governo è largamente deficitario sulla capacità di far accedere le cose". Così il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo a Rainews24.