Casa: Rutelli, 'dal Parlamento al Maxxi per costruire insieme città del futuro'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - “I temi del futuro delle città, della casa, dell'emergenza climatica sono oggi cruciali. Non possiamo permettere che diventino terreno di divisioni e contrapposizioni. C'è bisogno del contributo di tutti per affrontarli e risolverli. E' quello che ci impegneremo a fare in questi giorni”. Così Federica Brancaccio, presidente dell'Associazione costruttori edili all'apertura della conferenza 'Città nel Futuro 2030-2050', nella sala della Regina della Camera, promossa da Ance con la direzione di Francesco Rutelli, dal 7 al 9 ottobre alla Camera dei deputati e al Maxxi a Roma.

“Trasformare le città - sottolinea Rutelli - significa creare nuovi e buoni posti di lavoro, imprese, vivibilità ed una casa accessibile per tutti, perché oggi ci sono ancora enormi squilibri. Vogliamo raccogliere proposte e avanzarle alle istituzioni affinché ci siano risposte concrete. Abbiamo aperto i lavori di questa tre giorni alla Camera per rivolgerci a chi deve affrontare la nuova normativa sulla rigenerazione urbana. Al Museo Maxxi si animerà una cittadella del dialogo e del confronto sulla rigenerazione urbana, con focus sul governo delle acque. Si parlerà di come si possono investire fondi per affrontare gli eventi climatici ed evitare di spendere 10 volte tanto a disastri avvenuti. Si parlerà di ‘affordable housing', case per tutti. Parleranno esponenti di governo politici, sindaci, imprese, architetti, giuristi, alla ricerca di soluzioni che il Parlamento possa fare proprie”.