Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Campania: Castelli (ScN), 'Cirielli sarebbe candidato ideale per far saltare vecchi schemi'

default_image

  • a
  • a
  • a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - “Il vice ministro Cirielli è un profilo di alto livello, capace di ricoprire il ruolo di governatore della Campania. Lo dimostra la sua storia nelle istituzioni. Inoltre, ha la capacità di unire, aggregando anche il mondo civico. Sarebbe il candidato ideale per far saltare, in Campania, i vecchi schemi”. Così Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, già vice ministra dell'Economia.

Dai blog