**Calcio: Ulivieri su Milan-Como a Perth, 'per quelle cifre potrebbero giocare anche in Siberia'**
Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Milan-Como, partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, si giocherà l'8 febbraio a Perth, in piena estate australe e temperature che si aggirano sui 40 gradi: l'ok alla trasferta downunder è stato dato ieri dalla Uefa 'in via eccezionale'. Scelta sensata? "Per le cifre di cui si parla (12 milioni, ndr) -riponde all'Adnkronos Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori- potrebbero farli giocare anche nel posto più freddo del mondo. Potrebbero andare, per dire, anche in Siberia a -50 gradi. Non mi fate dire altro", taglia corto.