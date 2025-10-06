Mo: Mollicone, 'ricordare 7 ottobre vitale, rifiutiamo narrativa su genocidio'

06 ottobre 2025 a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Il 7 ottobre è stato un 'game changer' nel conflitto israelo-palestinese, un vero e proprio ius ad bellum. Abbiamo vissuto un cambio di scenario mondiale e ricordare questo secondo anniversario è vitale." Così il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, intervenendo alla presentazione del libro 'Israele e il 7 ottobre, prima/dopo' di Fabio Nicolucci.

"L'accordo di pace - prosegue - può rappresentare uno spiraglio che rivoluziona la regione e lo storico conflitto tra Israele e Hamas. Il presidente Meloni lo ha ribadito con efficacia. Questa mattina, anche il cardinale Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa ha detto che nella zona si percepisce un clima di speranza. L'Italia ha riconosciuto la reazione eccessiva di Israele, ma ha sempre rifiutato il concetto di genocidio, permeato nelle piazze e negli slogan come un fatto assodato ma per cui mancano i requisiti giuridici per definizione".

"L'Italia è in prima linea, poi, sulla questione umanitaria a Gaza. Abbiamo portato qui quasi 200 bambini, che possono curarsi negli ospedali italiani. Sono 15 le operazioni umanitarie svolte dall'inizio del conflitto. Siamo stati i primi ad aver aperto un corridoio per i ricercatori. Grazie a Food for Gaza l'Italia ha destinato alla Striscia di Gaza circa 2.300 tonnellate di aiuti alimentari, sanitari e beni di prima necessità", conclude.