Mo: Gasparri, '7 ottobre giorno dell'orrore, basta manifestazioni antisemite'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Non è possibile che domani, 7 ottobre, si svolgano a Bologna o in qualsiasi altra parte d'Italia manifestazioni di sinistre italiane, palestinesi o di qualsiasi parte del mondo, per esaltare il 7 ottobre, che fu un giorno dell'orrore del massacro degli israeliani e non certo una data da celebrare. Chi organizza questi eventi? Quali misure urgenti le autorità di sicurezza hanno assunto per impedire questa vergogna nel nostro paese?". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Che cosa hanno da dire - prosegue - quei giornalisti che ospitano la Albanese che offende Liliana Segre e che, quindi, contribuiscono a creare un clima di vero e proprio antisemitismo? Non basta scusarsi con Liliana Segre, come deve essere fatto immediatamente, bisogna essere conseguenti. Alcune presenze di ospiti e di giornalisti in televisione stanno alimentando l'antisemitismo. Stanno intimidendo alcuni ospiti e si stanno comportando in modo vergognoso. E perché esponenti della sinistra dicono che non bisogna strumentalizzare Liliana Segre quando sono i loro giornalisti del cuore a violare logiche elementari della civiltà e della democrazia?".

"C'è un antisemitismo ammissibile da parte di esponenti del Pd o ci sono offese a Liliana Segre che sono consentite quando va bene a loro? Giù le mani dalla Segre, basta con l'antisemitismo e totale divieto di ogni manifestazione antisemita filo-palestinese e filo-Hamas, domani 7 ottobre in qualsiasi posto d'Italia", conclude.