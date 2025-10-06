Mo: Fratoianni, 'Marcia Perugia Assisi per la pace appuntamento di straordinaria importanza'

06 ottobre 2025 a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "La Marcia Perugia Assisi per la pace l'ho sempre fatta insieme a decine di migliaia di persone perché è un appuntamento di straordinaria importanza, ma quella di domenica prossima assume un valore etico, sociale e politico ancora più importante". Così Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti a margine della presentazione dell'edizione 2025 della Marcia che partirà domenica prossima 12 ottobre dai Giardini del Frontone di Perugia per poi raggiungere Assisi.

"Siamo di fronte all'orrore del genocidio dei palestinesi a Gaza, i fronti di guerra in Europa e non solo - prosegue - non accennano a fermarsi e continuano ad infiammare il Pianeta, la folle e indegna corsa agli armamenti prosegue la sua corsa in modo vergognoso, il diritto internazionale viene continuamente calpestato e la legge del più forte e della violenza è diventata l'unico linguaggio internazionale. Ecco perché domenica la partecipazione deve essere ampia e Avs contribuirà ad esserci".

"Ogni momento di mobilitazione popolare, lo abbiamo visto anche in questi ultimi giorni con le straordinarie e pacifiche manifestazioni in tutta Italia, può aiutare a costruire uno spiraglio di pace e a contrastare la tendenza al riarmo e alla guerra come unica soluzione ai conflitti nel mondo", conclude.