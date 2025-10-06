Mo: Borghi (Iv), 'sensato vietare manifestazione di Bologna pro 7 ottobre'

06 ottobre 2025 a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "La decisione del prefetto di Bologna, Enrico Ricci, di vietare la manifestazione annunciata per domani in piazza Nettuno, promossa da gruppi che celebrano l'attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele è sensata e da approvare, perché dà il senso della responsabilità e dell'equilibrio che le istituzioni debbono tenere". Così il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

"Le iniziative che inneggiano alla violenza - prosegue - glorificano azioni terroristiche e invocano la distruzione di uno Stato non possono aver cittadinanza, fondate come sono su odio, antisemitismo e radicalizzazione. La libertà di espressione ha un confine che non può e non deve essere valicato, e non si può consentire la legittimazione e il sostegno a ideologie ed azioni violente, che come tali sono fuori dal perimetro della democrazia".

"Il dialogo, il confronto, il rispetto, soprattutto quando ci sono di mezzo vite umane spezzate, e la volontà di pace sono gli strumenti che vanno impiegati in democrazia. I violenti, e la violenza, non possono avere cittadinanza. Tanto nei cortei quanto nelle piazze e nelle nostre strade", conclude.