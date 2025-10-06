Governo: Fratoianni, 'apparati Stato sono di tutti, da Piantedosi e Meloni arrivino direttive chiare'

06 ottobre 2025 a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Il mese scorso la foto di un contingente di carabinieri che si fanno una foto in bella mostra con il vicesegretario leghista Vannacci, foto poi diffusa sui social di quel partito in Veneto a mo' di propaganda. Ora un convegno di Forza Italia a Livorno, a pochi giorni dal voto regionale, con il prefetto della città. Scelte inopportune, scelte sbagliate". Così Nicola Fratoianni di Avs.

"L'ingordigia istituzionale di questa destra al governo - prosegue - evidentemente è senza fine. Tuttavia gli diciamo: giù le mani. Le forze dell'ordine, gli apparati dello Stato sono di tutti i cittadini, non di chi sta al potere".

"Forse è arrivato il momento che da Palazzo Chigi e dal ministro Piantedosi arrivino in tutta Italia indicazioni chiare e nette perché questi episodi non si ripetano. Almeno un minimo di rispetto istituzionale sarebbe auspicabile", conclude.