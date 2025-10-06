Dazi: Misiani, 'su pasta colpo durissimo, dov'è piano Meloni?'

06 ottobre 2025 a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "I dazi Usa del 107% contro la pasta sono una mazzata per i produttori italiani e un ricatto vero e proprio per spostare le produzioni oltreoceano, come oggi ha annunciato di voler fare l'Ad di La Molisana, storico pastificio di Campobasso. Non ha niente da dire in proposito Giorgia Meloni, aspirante 'pontiera' con il suo presunto amico Trump? Quando inizierà ad alzare la voce e a farsi rispettare? Che fine ha fatto il fantomatico piano di sostegno anti-dazi annunciato ad aprile?". Così su X il responsabile economia del Partito democratico Antonio Misiani.