Dazi: Magi, 'tariffe su pasta atto ostile verso Italia, Meloni protesti formalmente'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "I dazi al 107% sulla pasta sono un atto ostile degli Stati Uniti verso l'Italia. Trump colpisce il prodotto italiano per eccellenza, uno dei simboli del nostro agroalimentare dando un colpo mortale all'export verso gli Usa. Giorgia Meloni, amica di Trump, patriota, sovranista, dovrebbe protestare formalmente con Washington e trasmettere tutto il disappunto. Lo farà? Non credo. D'altronde, quando Meloni era all'opposizione voleva sbattere i pugni sul tavolo, ora che è premier non ha nemmeno il coraggio di bussare alla Casa Bianca". Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi.