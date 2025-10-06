Dazi: Laureti (Pd), 'basta immobilismo governo, su pasta attacco a cuore Made in Italy'

06 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Un dazio del 107% sulla pasta italiana è un attacco al cuore del Made in Italy, al prestigio e alla qualità del nostro sistema agroalimentare e, quindi, al lavoro di imprese e famiglie già provate dal costo del grano". Così Camilla Laureti, responsabile Politiche agricole nella segreteria Pd ed europarlamentare.

"Conosciamo il valore internazionale di questo prodotto simbolo della dieta mediterranea e della nostra cultura. Le accuse di dumping rivolte dal Dipartimento del Commercio americano - prosegue - appaiono strumentali e dettate più da interessi politici interni che da evidenze economiche reali, in linea con l'assurda guerra commerciale dei dazi scatenata dal presidente Trump".

"Non possiamo accettare che sia compromesso un mercato da oltre 670 milioni di euro, favorendo le imitazioni e le delocalizzazioni, e minando la credibilità e la reputazione della pasta italiana nel mondo. Chiediamo al governo Meloni di rompere il muro del silenzio e di spingere alla ragione l'amico americano, se è mai stato tale. Non si difende il Made in Italy solo a parole. Oggi anche la Commissione Ue è intervenuta. Non possiamo permettere che mentre altri Paesi proteggono i loro interessi strategici, l'Italia continui a restare immobile come fatto finora da questo governo", conclude.