Calabria: Trancassini (FdI), 'cittadini hanno scelto tra serietà e assistenzialismo'

06 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "La schiacciante vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria è motivo di grande soddisfazione per tutto il centrodestra e per Fratelli d'Italia. È la conferma di una coalizione che sa fare squadra attorno a programmi seri e concreti, che i cittadini riconoscono, premiando la credibilità delle proposte. In questa campagna elettorale Fratelli d'Italia ha fornito un contributo determinante, dimostrando ancora una volta di essere forza trainante e punto di riferimento per chi vuole una Calabria che guarda avanti". Così in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e coordinatore regionale di FdI Lazio.

"Mentre il centrosinistra ha ripetuto errori noti - prosegue - proponendo misure assistenziali tipiche della logica delle ‘mancette' di Stato tanto cara ai Cinque Stelle, come l'infelice 'reddito di dignità' prospettato da Tridico, il centrodestra ha invece ascoltato i territori, confrontandosi con amministratori, categorie produttive e cittadini, raccogliendo bisogni e trasformandoli in progetti concreti di sviluppo. Questa è la differenza tra chi immagina la Calabria seduta sul divano ad aspettare sussidi e chi, come noi, crede in una regione protagonista, capace di creare lavoro e futuro con le proprie energie".

"I calabresi hanno scelto di proseguire sulla strada già tracciata dalla prima esperienza di governo Occhiuto, una strada fatta di serietà, stabilità e crescita. Fratelli d'Italia continuerà a lavorare con responsabilità e determinazione, al fianco del presidente Occhiuto e di tutta la coalizione, per garantire che la Calabria consolidi i risultati raggiunti e possa continuare ad esprimere pienamente tutte le sue straordinarie potenzialità", conclude.