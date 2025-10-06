Calabria: Stumpo, 'Pd ha lavorato per coalizione, ora fare salto di qualità'

06 ottobre 2025 a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Pd primo partito ma qui in Calabria abbiamo lavorato per essere molto coalizionali. Abbiamo fatte due liste, proprio per pensare alla coalizione, non abbiamo pensato al voto del Pd. Ma lo hanno fatto tutti. Ora il tema politico è riuscire a fare un salto di qualità tutti". Lo dice Nico Stumpo del Pd a La7.

"Il tempo certo non ha giocato a nostro favore: abbiamo messo in piedi una coalizione nuova e abbiamo avuto appena 20 giorni per la campagna elettorale".