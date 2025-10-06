Calabria: Stefani (Lega), 'risultato senza appello, buon lavoro a Occhiuto'

06 ottobre 2025 a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Complimenti a Roberto Occhiuto per la riconferma alla guida della Calabria. Il risultato elettorale è senza appello: i cittadini hanno premiato la serietà e la capacità di chi amministra con impegno e visione. Il buongoverno del centrodestra si conferma ancora una volta vincente. Siamo una coalizione solida, capace di garantire stabilità e crescita ai territori. A Occhiuto e a tutta la sua squadra i più sentiti auguri di buon lavoro". Così Alberto Stefani, deputato della Lega.