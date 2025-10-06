Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Calabria: Nesci (FdI), 'premiato buon governo e serietà lavoro svolto'

default_image

  • a
  • a
  • a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Grande vittoria del centrodestra e di Roberto Occhiuto che viene riconfermato alla guida della regione Calabria con circa il 20% in più rispetto alla sinistra". Così in una nota l'eurodeputato di Fratelli d'Italia- Ecr Denis Nesci.

"Grazie all'elettorato calabrese che ha premiato il buon governo e la serietà del lavoro svolto e non si è fatto ingannare dalle demagogiche promesse del candidato dei 5s Tridico", conclude.

Dai blog