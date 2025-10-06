Calabria: Mulè, 'a chiacchiere sinistra elettori hanno preferito fatti'

06 ottobre 2025 a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Il grandissimo successo che si proietta per Roberto Occhiuto e Forza Italia in Calabria dimostra quanto concreta, reale e incontrovertibile sia stata la sua azione al governo della regione. Alle chiacchiere di una sinistra inconcludente, gli elettori hanno preferito premiare i fatti che la giunta di centrodestra presieduta da Occhiuto ha presentato ai calabresi". Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera.