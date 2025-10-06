Calabria: Minardo (FI), 'buongoverno e stabilità carta vincente centrodestra'

06 ottobre 2025 a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "La netta vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria conferma che buongoverno e stabilità sono la carta vincente del centrodestra e di Forza Italia. I cittadini premiano serietà, risultati e concretezza: è questa la forza del nostro modo di governare nelle regioni e nel Paese. Complimenti a Roberto Occhiuto e a Forza Italia Calabria per aver saputo interpretare al meglio questa richiesta di fiducia e buongoverno". Così Nino Minardo, deputato di Forza Italia e presidente della commissione Difesa della Camera.