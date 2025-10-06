Calabria: Galliani (FI), 'vittoria Occhiuto premia ottimo lavoro, avanti così'

06 ottobre 2025 a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "La vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria è un risultato che premia l'ottimo lavoro svolto in questi anni alla guida di una regione che ha diritto al proprio riscatto. I calabresi hanno premiato una guida seria, concreta e vicina ai cittadini, capace di tradurre le promesse in fatti e di restituire fiducia a una terra che merita riscatto e stabilità. Al presidente Occhiuto rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che con la sua guida la Calabria potrà proseguire sul percorso di crescita avviato in questi anni con serietà e determinazione". Così il senatore di Forza Italia Adriano Galliani.