Calabria: Fidanza, 'straordinaria riconferma Occhiuto, finito tempo imbonitori della politica'
Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Grande soddisfazione per la bellissima vittoria del centrodestra e per la straordinaria riconferma di Roberto Occhiuto, al quale faccio i miei auguri di buon lavoro, alla guida della regione Calabria. Così come abbiamo visto nelle Marche, anche in Calabria gli elettori hanno premiato chi ha lavorato con impegno, serietà e avendo una visione per il futuro della propria terra". Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.
"Per fortuna è finito il tempo degli imbonitori della politica, oggi grazie al governo Meloni vince la politica del fare bene, capace di garantire stabilità e crescita", conclude.