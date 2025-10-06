Calabria: Dondi (FdI), 'complimenti a Occhiuto e centrodestra per straordinaria conferma'

06 ottobre 2025 a





Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni al presidente Roberto Occhiuto per la sua rielezione alla guida della regione Calabria. Il risultato ottenuto conferma la fiducia dei cittadini calabresi nel buon governo del centrodestra e nel lavoro concreto portato avanti in questi anni". Così il deputato di Fratelli d'Italia, Daniela Dondi.

"Un plauso va a tutta la coalizione di centrodestra, che ancora una volta si dimostra compatta, credibile e capace di offrire ai cittadini risposte reali e una visione di sviluppo per il territorio. La conferma di Occhiuto rappresenta anche un importante segnale di stabilità e continuità nell'azione di governo delle regioni italiane amministrate dal centrodestra, sotto la guida autorevole della Premier Giorgia Meloni. Avanti così, con serietà, coerenza e spirito di squadra, per continuare a costruire un'Italia sempre più forte e radicata nei valori del buon governo", conclude.