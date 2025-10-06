Calabria: De Monte (FI), 'sempre più credibili come forze di governo'

06 ottobre 2025 a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "La trionfale vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria, che ha scelto di ricandidarsi nonostante un avviso di garanzia, dimostra due cose. La prima: la magistratura va rispettata ma l'agenda politica la stabilisce la politica stessa, e deve e può farlo senza condizionamenti. La seconda: il centrodestra e Forza Italia sono sempre più forti e credibili come forza di governo". Lo scrive sui social la deputata di Forza Italia Isabella De Monte.