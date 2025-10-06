Calabria: D'Agostino (FI), 'centrodestra radicato vince, ora Campania prossima sfida'

06 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "I risultati che si stanno delineando in Calabria, dopo la vittoria netta nelle Marche, rappresentano un segnale inequivocabile: il centrodestra è una forza competitiva, credibile e vincente in tutto il Paese. La riconferma di Francesco Acquaroli nelle Marche con oltre il 52% e la netta affermazione di Roberto Occhiuto in Calabria testimoniano che, quando si costruisce un'alternativa seria, radicata sul territorio e capace di parlare ai bisogni concreti dei cittadini, gli elettori rispondono con fiducia e partecipazione. Forza Italia, in particolare, si conferma protagonista di questo successo. Il risultato calabrese dimostra che il nostro partito, quando guidato da una leadership autorevole e vicina alle comunità, sa essere determinante per la tenuta e il successo della coalizione. Questo dato ci deve far riflettere anche in Campania: abbiamo il potenziale per replicare questi risultati". Così Angelo Antonio D'Agostino, responsabile nazionale del dipartimento Innovazione e Sviluppo di Forza Italia e segretario provinciale di Avellino.

"Marche e Calabria ci insegnano che non esistono territori imprendibili per il centrodestra". "La sfida che ci attende in Campania è ambiziosa ma realizzabile. Dobbiamo rafforzare il radicamento territoriale di Forza Italia, rendere capillare la nostra presenza in ogni comune, formare amministratori preparati e motivati. Solo così potremo essere protagonisti del cambiamento che la nostra regione merita. Il voto calabrese ci dice che il centrodestra può vincere anche al Sud quando sa proporre una visione di sviluppo credibile, mettere al centro le persone e i territori e dimostrare di saper governare con competenza e concretezza, così come ha fatto il presidente Occhiuto", conclude.