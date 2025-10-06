Calabria. Cavo (Nm), 'congratulazioni a Occhiuto, premiata serietà centrodestra'

06 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Roberto Occhiuto, rieletto alla guida della regione Calabria. Una vittoria netta, come netta era stata una settimana fa quella di Francesco Acquaroli nelle Marche, a conferma del fatto che la serietà, la concretezza e il buongoverno del centrodestra vengono riconosciuti e premiati dagli elettori. I cittadini calabresi hanno scelto la continuità, ribadendo la loro fiducia in chi ha dimostrato con l'impegno quotidiano e con la forza dei fatti di saper ben governare". Così Ilaria Cavo, presidente del consiglio nazionale di Noi Moderati.

"Parlano i risultati raggiunti in questi quattro anni, che io stessa ho potuto apprezzare nelle mie tappe calabresi in campagna elettorale. Vince il centrodestra, perde ancora l'improbabile campo largo. Importante il risultato di Noi Moderati, che rafforza la sua presenza sui territori e consolida il suo ruolo come quarta gamba della coalizione", conclude.