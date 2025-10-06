Calabria: Carfagna (Nm), 'complimenti a Occhiuto, premiati buongoverno e credibilità'

06 ottobre 2025 a

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Complimenti a Roberto Occhiuto, confermato a larga maggioranza presidente della regione Calabria. Una vittoria netta, su cui non ho mai nutrito alcun dubbio, conoscendo lo straordinario lavoro fatto da Occhiuto e dalla sua giunta negli ultimi quattro anni. Un impegno concreto, riconosciuto e apprezzato dai cittadini calabresi, che hanno premiato il buongoverno regionale, la qualità di una politica che si occupa dei problemi reali e la credibilità del centrodestra. Un contributo importante al successo della coalizione lo ha dato Noi Moderati, confermando il proprio solido radicamento sul territorio". Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.