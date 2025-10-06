Calabria: Bellucci (Fdi), 'bene centrodestra, complimenti a Occhiuto'
Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Il centrodestra, dopo le Marche, vince anche le elezioni in Calabria. Un segnale forte di unità e compattezza della coalizione di governo che si riflette anche sulle regioni. I miei complimenti a Roberto Occhiuto riconfermato per il secondo mandato alla guida della regione Calabria. Una vittoria netta che incoraggia a fare risultati positivi anche nelle prossime scadenze elettorali". Così in una nota il vice ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci.