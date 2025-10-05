Mo: Stumpo, 'Ronzulli rivela scarsa conoscenza dei fatti'

05 ottobre 2025 a

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - “Le dichiarazioni della senatrice Licia Ronzulli sono del tutto fuori luogo. Se la vicepresidente del Senato vuole prendersela con il ministro degli Esteri Antonio Tajani per questioni interne al suo partito, usi altri argomenti e non la gestione per i tempi e le modalità dei rimpatri di tutti gli italiani coinvolti. I parlamentari non solo non hanno deciso nulla ma sono stati tenuti all'oscuro di ogni trattativa tra il governo israeliano e quello italiano. Parlare di privilegi è semplicemente falso e offensivo”. Così il deputato dem Nico Stumpo.

“Da chi ricopre una delle più alte cariche istituzionali del Paese - conclude Stumpo - ci si aspetterebbe un linguaggio più rispettoso e consono al ruolo".