Mo, patriarca Gerusalemme: "Fine guerra non sarà fine conflitto, odio è profondo"

Roma, 03 ott. - (Adnkronos) - “La fine della guerra non sarà la fine del conflitto. Dovremo ricucire le comunità dal basso con tanta pazienza. Serve una narrazione lucida e solida da contrapporre a quella degli estremismi. Non vogliamo assistenza, ma supporto per costruire iniziative economiche ispirate al bene comune”. Lo ha osservato il patriarca di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, intervenuto alla settima edizione del Fnec a Firenze.

"Purtroppo - ha detto - non possiamo farci illusioni: la fine della guerra non sarà la fine del conflitto. L'odio che ha scatenato è ancora profondo, e non c'è una exit strategy, né una chiara prospettiva sul dopo. C'è ancora molto da fare. Proprio per questo, quando le istituzioni politiche e, ahimè, anche quelle religiose vengono meno, è importante fare rete nel territorio. Questo è quello che cerchiamo di fare” .